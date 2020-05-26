Україну продовжать заливати дощі, однак температура почне поступово наближатися до літньої

Як повідомляє Politeka.net, про це у свіжому прогнозі на своїй сторінці в Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що в середу, 27 травня, погода в Україні буде без особливих змін.

Так, на більшій території країни знову пройдуть опади. Уникнути цього вдасться тільки Луганській, Донецькій та Миколаївській областях, а також Запоріжжю.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря почне наближатися до літньої, проте поки що дуже повільно. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть від +15 до +19 градусів. Трохи тепліше буде в східних областях і в Дніпрі з районами. Там повітря прогріється до +17…+22 градусів.

У Києві 27 травня також пройде дощ. Вночі температура опуститься до +10 градусів, а вдень підніметься до +17.

Діденко додала, що найближчим часом українці можуть забути про стійку суху погоду.

Раніше ми повідомляли про те, що за кілька днів до початку літа в Україні випав сніг. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сильний сніг пішов в Карпатах, де снігові надувши місцями досягли 30-40 см. На даний момент в горах дуже погана видимість, а температура повітря опустилася нижче нуля – до -2 градусів. Така погана погода в Карпатах спостерігається вже не перший день. Раніше в мережі писали, що сніжитиме в регіоні початок ще 24 травня.

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