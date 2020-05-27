Жителі «ЛНР» починають прозрівати щодо того, в якій ситуації опинилися

Так, шахти "Ніканор-Нова" в Зоринську не отримали обіцяного погашення заборгованості. Не допоміг навіть бунт. Коментарі розгніваних мешканців «ЛНР» наводить журналіст і блогер Денис Казанський.

«Не те щоб я був дуже здивований, але думаю, може я помилявся, можлива не такі вже вони пройдисвіти. Ан ні, помилявся», «Теж так думали, але дива не сталося… Про що можна говорити, людське життя тут ніщо», «До людей повинно дійти, що це не влада, це шахраї», - пишуть вони у мережі.

Казанський нагадав, що працівники шахти через невиплачених зарплат бунтували на початку травня.

«Шахтарям шахти "Ніканор-Нова" в Зоринську, які страйкували на початку травня, "уряд ЛНР" обіцяв виплатити борги по зарплаті до 25 травня. Але так нічого і не виплатило. Бандити з ЛНР знову обдурили і кинули. Який сюрприз! Ось це так!», - прокоментував ситуацію журналіст на своїй сторінці в Twitter.

Користувачі мережі не пройшли повз такої звістки.

«За що боролися, на те й напоролися. Взагалі не шкода їх», «Там не тільки лнр, там вся наваросия почала валитися ще до побудови, разом з РФией, там "Іскандери" з "Тополями" по осені таке почнуть літати, шо мама не горюй...», «Саме паскудний, шо ті хто найбільше кричав, першими і с**бнули, причому багато в ненависну Україну», «І це все із-за зради, брехні, підлості і бажання халяви», - пишуть в мережі.

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