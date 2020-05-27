Українська актриса Наталія Сумська висловилася про українські реалії

Так, знаменита артистка провела паралель між подіями історичної драми «Чорний ворон», знятої за романом Василя Шкляра та сучасними українськими реаліями.

Вона поділилася своєю думкою в прямому ефірі програми «Сніданку з 1+1», передає Іnforesist.

За її словами між подіями столітньої давнини і сучасністю проходить незрима нитка, а боротьба за волю України, її незалежність і територію продовжується і в наші дні.

«Сто років пройшло після подій, які описані в стрічці. Фільм є своєрідним екскурсом в сучасні дні. .. Моя героїня перебувала разом з повстанцями. І зараз на Сході країни багато таких Явдось, які завжди поруч з нашими бійцями. Україна (країна прим ред) є, але продовжує боротися за свою свободу», — зазначила актриса.

Також раніше повідомлялося, що Наталя Сумська висловила захоплення українськими захисниками, які воюють на Донбасі.

Відома українська актриса і телеведуча Наталія Сумська захоплена військовослужбовцями, які захищають Україну в зоні АТО на Донбасі.

"Таких людей в світі немає, щоб бачили цей тотальний цинізм суспільства і при цьому йшли захищати цю державу, українців, знаючи, що не допомагають так, як треба, не оснащують їх так, як належить. Це унікальні люди, інтелігенція", - сказала Сумська.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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