Актор театру і кіно Валерій Чигляєв висловився про патріотизм
Слова українського артиста передає СХІД.ІНФО.
Актор упевнений, що поняття слова "патріот" в наш час має зовсім неправильне значення.
"Певні сили, що в Росії, що в Україні, колись облюбували бренд на поняття «патріот». Є кілька пунктів, при невиконанні яких ти не можеш вважатися патріотом. Наприклад, в Росії ти повинен ненавидіти українців, а в Україні ти повинен ненавидіти росіян. І якщо ти не згоден з цим, то ти не патріот. Слово «патріот» має якийсь нехороший сенс", - зазначив він.
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Крім того, актор розповів історію зі свого життя, яка підтверджує його слова.
"Я вважаю, що абсолютно неважливо, якої ви національності, якщо ви народилися в цій країні, і щось для цієї країни хороше зробили. Я розмовляв з однією людиною з вусами, з ветераном певного руху, і під час нашого спілкування задав йому питання: хто для тебе більше патріот України? Або Амосов, професор, хірург, кардіолог, який зробив десятки тисяч операцій і врятував людей, або Чикатіло, який ходив у вишиванці, говорив українською мовою і вбив сімдесят чоловік? Так цей дядько покрився плямами і сказав: «Все одне москалі погані», - розповів Чигляєв.
А от співак і шоумен Андрій Данилко впевнений, що незалежно від мови, українська це, чи російська, людина може бути справжнім патріотом України.
За його словами, грабувати країну в вишиванці - це ніякий не патріотизм.
"Я люблю своїх людей, люблю Україну і все хороше, що тут відбувається. Я пишаюся тим, що я українець, але якщо ти стикаєшся людей, але при цьому говориш українською мовою? Це теж патріотизм?", - задався питанням Данилко.
У той же час він упевнений, що кожен українець повинен знати державну мову.
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"У нас (В Україні - ред.), Замість того щоб піднімати рівень життя, піднімають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу гідне проживання" , - упевнений композитор.
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