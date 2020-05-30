28 травня виповнилося 20 років з дня смерті композитора Ігоря Білозіра

8 травня 2000 року у кафе "Цісарська кава" він з друзями заспівав українську пісню - це викликало невдоволення інших відвідувачів.

Поруч сиділа компанія російськомовних відвідувачів, які почали вимагати у товаришів Білозіра перестати співати. Сказали, що спів не дає їм слухати шансон.

Один з них підійшов до столика і вдарив композитора. Пізніше, коли Білозір з одним вийшли з кафе, їх наздогнали і жорстко побили. Це сталося в центрі міста - біля будівлі обласної прокуратури.

Білозір отримав смертельний пролом черепа. Його доставили в лікарню швидкої допомоги без свідомості. Попри всі спроби лікарів врятувати Білозіра, через 20 днів його не стало. Він помер в ніч на неділю 28 травня 2000-го. Співака поховали на Личаківському кладовищі.

30 травня десятки тисяч людей прийшли на його похорон. Були зіткнення, зокрема, побили шибки і ламав двері кафе, де стався конфлікт.



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