Червень стане непростим місяцем для українців і всього людства. Астролог попередив про катастрофи і ймовірні НП

Експерт Влад Росс в коментарі Главреду розповів про те, що перший місяць літа не принесе людству бажаного перепочинку після низки катаклізмів, яка почалася з самого січня. Так, за його словами, в цьому місяці буде висока ймовірність природних катаклізмів та інших НП.

Росс попередив, що найважчі періоди червня очікуються з 2 по 8 число, а потім – з 18 по 24. У ці дні потрібно бути особливо обережними, не ризикуючи даремно, наголошує астролог. За його словами, саме в ці періоди різко збільшиться ймовірність ДТП і загостряться хронічні захворювання.

«Комусь з неба на голову може впасти цеглина, якщо людина цього заслужила – така карма, а червень… буде місяцем кармічної розплати. Тому важливо, щоб в червні у вас все було сплачено за рахунками, а, якщо залишалися якісь борги, то в червні краще погасити всі заборгованості», - підкреслив Росс.

Він додав, що в перший місяць літа природа також не дасть спуску людям. Так, в цьому місяці можливі повені і сіли.

Раніше ми писали, що за кілька днів до початку літа в Україні випав сніг. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сильний сніг пішов в Карпатах, де снігові надувши місцями досягли 30-40 см. На даний момент в горах дуже погана видимість, а температура повітря опустилася нижче нуля – до -2 градусів. Така погана погода в Карпатах спостерігається вже не перший день. Раніше в мережі писали, що сніжитиме в регіоні початок ще 24 травня.

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