Українцям рокрили, якими будуть планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня триватимуть багато годин за визначеними адресами. Варто з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь підготуватися до відключення електроенергії через планові роботи в енергомережі.
Виконання таких технічних заходів є частиною регулярного обслуговування енергетичної інфраструктури та спрямоване на стабілізацію роботи мереж і попередження можливих збоїв у майбутньому. Після завершення технічних заходів подачу світла буде відновлено у штатному режимі.
У «Кіровоградобленерго» уточнюють, що графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня вводять в селі Солгутове. Діятимуть обмеження з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлять наступні адреси:
- Винниченка 8
- Івана Франка 4, 7, 9
- Л. Українки 10
- Незалежності 10
з 09:00 до 20:00 години зникне електрика в населеному пункті Голованівськ. Обмеження діятимуть з окремими адресами через планові роботи, які проводитимуть енергетики. Зокрема енергетики будуть замінювати провода, підключення ввода. Електрику вимикатимуть за наступними адресами:
- Володимира Вернадського — 38а
- Європейська — 40, 421, 44, 46-55, 57, 62, 65, 67
- Кайнарівська — 1-9, 11-18, 18а, 19-23, 25, 27, 29, 31.
З 09:00 до 19:00 години будуть вимикати світло в населеному пункті Стара Осота. В цей час проводитимуть плановий ремонт. Обмеження вводять тільки на окремих вулицях:
- Шевченка 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
- Вишнева 1–2, 6, 8–9, 11–13, 16, 23–25, 30, 35
- Набережна 1–2, 4–5, 7–9, 11–12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
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