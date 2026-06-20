Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня триватимуть багато годин за визначеними адресами.

Українцям рокрили, якими будуть планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня триватимуть багато годин за визначеними адресами. Варто з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь підготуватися до відключення електроенергії через планові роботи в енергомережі.

Виконання таких технічних заходів є частиною регулярного обслуговування енергетичної інфраструктури та спрямоване на стабілізацію роботи мереж і попередження можливих збоїв у майбутньому. Після завершення технічних заходів подачу світла буде відновлено у штатному режимі.

У «Кіровоградобленерго» уточнюють, що графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 червня вводять в селі Солгутове. Діятимуть обмеження з 09:00 до 17:00 години. Знеструмлять наступні адреси:

Винниченка 8

Івана Франка 4, 7, 9

Л. Українки 10

Незалежності 10

з 09:00 до 20:00 години зникне електрика в населеному пункті Голованівськ. Обмеження діятимуть з окремими адресами через планові роботи, які проводитимуть енергетики. Зокрема енергетики будуть замінювати провода, підключення ввода. Електрику вимикатимуть за наступними адресами:

Володимира Вернадського — 38а

Європейська — 40, 421, 44, 46-55, 57, 62, 65, 67

Кайнарівська — 1-9, 11-18, 18а, 19-23, 25, 27, 29, 31.

З 09:00 до 19:00 години будуть вимикати світло в населеному пункті Стара Осота. В цей час проводитимуть плановий ремонт. Обмеження вводять тільки на окремих вулицях:

Шевченка 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Вишнева 1–2, 6, 8–9, 11–13, 16, 23–25, 30, 35

Набережна 1–2, 4–5, 7–9, 11–12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

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