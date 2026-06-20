Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що росіяни придумали фейк із нібито ударом українського дрона автобусом із білоруськими дітьми, щоб втягнути Білорусь у війну, але Лукашенко не ведеться, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Росіяни не залишають надій втягнути у війну Білорусь. Для цього навіть придумали Старобільськ 2 – автобус із білоруськими дітьми у Брянській області. Минулого разу не спрацювало, бо по-перше не було дітей, по-друге, всі події відбувалися на території України. Старобільськ, нагадаю, – це Україна. Тому міжнародне співтовариство ніяк не зацікавилося цим, це внутрішня справа України, що відбувається у Старобільську, не ваша собача справа. Тепер росіяни вигадали більш лиху інтригу. Автобус із білоруськими дітьми їхав відпочивати до Геленджика, і на сайті каналу «Дощ» написано: «Вдарив український дрон». На якій підставі вирішили, що це український дрон? Кореспонденти «Дощу» у Брянській області це з'ясували?», – розповідає Михайло Шейтельман.

По-перше, зазначає він, не варто білорусам відправляти своїх дітей відпочивати до росії, бо це зона бойових дій, це розуміє навіть уряд Лукашенко. МЗС Білорусі, розповідає експерт, заявило, що треба виключити виїзд громадян, особливо дітей у зони конфліктів, бойових дій та суміжні з ними регіони, а також у Білорусі заявили, що приватні перевізники обрали небезпечний маршрут.

По-друге, наголошує він, Україна одразу заявила, що в момент цього інциденту ЗСУ не застосовували БпЛА в цьому регіоні, а далі вже СБУ оприлюднила документ із росії, у якому вони самі визнають, що не було жодних українських безпілотників у районі інциденту, це абсолютно підтверджено.

«А що це було й навіщо? росіяни намагаються настроїти білорусів проти українців, намагаються втягнути Білорусь у війну. «Погляньте, що вони роблять з вашими дітьми…». І навіть Лукашенко розуміє це: «Спроби провокацій та втягування Білорусі в конфлікт росії та України погано обійдуться ініціаторам. Ми поводимося спокійно. Комусь не подобається, що Білорусь – спокійна держава. Тож це все відбувається. Ми чуємо заяви, виправдання, різні версії, але нам потрібна істина». Тобто Лукашенко звинувачує безпосередньо фактично путіна в тому, що той розбомбив цей автобус», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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