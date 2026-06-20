Українцям показали планові графіки відключення світла на 21 червня, що триватимуть у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 червня вводять через планові профілактичні роботи в електромережах. Також споживачам радять планувати побутові та робочі справи з урахуванням можливих перерв у електропостачанні, щоб мінімізувати вплив відключень на щоденний ритм життя.

Планові відключення світла будуть тривати у місті Тернівка. 21 червня (неділя) з 08:00/09:00 до 19:00 години не буде електрики, проте тільки на визначених вулицях:

Героїв України, Маркова, Маяковського, Західнодонбаська, Калинова, Левадна, Північна, Різдвяна, Спаська, Степова.

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт 21 червня 2026 року з 08:00 до 18:00 у низці населених пунктів буде тимчасово припинено електропостачання. Без світла на цей період повністю залишаться жителі сіл Кряжове, Пологи та Водяне.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Любимівська територіальна громада. Знеструмлення є плановим і триватиме лише на час виконання регламентних робіт. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 09:00 до 19:00 години в селі Любимівка за такими адресами:

вул. Червона 101; 103; 105; 109; 113; 49; 51; 52; 53; 54; 54/А; 55; 56; 56/А; 57; 57/А; 58; 58/А; 59; 59/А; 60; 61; 62; 63; 64; 64/А; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 74/А; 75; 76; 77; 77/А; 78; 79; 79/А; 80; 81; 82; 83; 83/А; 84; 85; 86; 87; 88; 90; 91; 91/А; 92; 94; 96; 97; 99.

Джерело: Тернівська міська військова адміністрація/ Тернівська міська рада

Джерело: Любимівська сільська територіальна громада

Джерело: Гречаноподівська територіальна громада

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