Потужні зливи, що обрушилися на Україну, призведуть до значного підйому рівня води в річках, що, в свою чергу, спричинить за собою підтоплення

Про це передає прес-служба ДСНС України, пише Politeka.net.

Так, за даними Укргідрометцентру, 31 травня - 1 червня, у зв'язку з очікуваними сильними дощами, на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м. Крім того, на 0,5 - 1,5 м, і на окремих ділянках до 2 м, підніметься вода на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-франківській областях. Місцями почнеться затоплення заплав та сільськогосподарських угідь.

Також рятувальники попереджають, що ситуація загостриться і на річках Закарпатської області - підвищення рівнів води на 0.5 - 1.5 м.

Подібна картина і на річках басейнів Прута, Сірету та Західного Бугу Львівської та Волинської областей - на 0,3-1,3 м.

У повідомленні наголошується, що можливе формування значного місцевого, схильного стоку.

Раніше ми писали, що астролог Влад Росс розповів, до чого готуватися українцям в червні. За словами експерта, перший місяць літа не принесе людству бажаного перепочинку після низки катаклізмів, яка почалася з самого січня. Так, за його словами, в цьому місяці буде висока ймовірність природних катаклізмів та інших НП.

Росс попередив, що найважчі періоди червня очікуються з 2 по 8 число, а потім – з 18 по 24. У ці дні потрібно бути особливо обережними, не ризикуючи даремно, наголошує астролог. За його словами, саме в ці періоди різко збільшиться ймовірність ДТП і загостряться хронічні захворювання.

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