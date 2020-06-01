Доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко заявив, що на Кубані, Ставропіллі і великій частини Воронезької області мешкало україномовне населення
За його словами, так йшли справи з 871 року, але вже при Сталіні карту перекроїли, передає uaua.top.
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“Міф про російському Донбасі, коли ще 200 кілометрів на схід була Україна і Азовське море було внутреукраинским, – це результат реалізації змішування народів", - зазначив він.
До речі, актор театру і кіно Богдан Бенюк висловився гастролюючих українців в Росії
Він вважає, що держава повинна переглянути не тільки список російських народних артистів України, але й тих, хто удостоївся схожих звань при президенті Вікторі Януковичі.
"Потрібно забрати звання народних артистів не тільки у тих, хто зараз воює проти нас, це однозначний питання, тут навіть говорити не про що, але і звання Героїв і народних артистів, які були видані при Януковичі, переглянути, кому вони видавалися", - зазначив Бенюк.
Що ж стосується українських народних артистів, гастролюючих сьогодні на території країни-агресора, на думку актора, в першу чергу інтерес до їх діяльності також повинні проявляти президент і Служба безпеки України.
Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.
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