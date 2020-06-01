Доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко заявив, що на Кубані, Ставропіллі і великій частини Воронезької області мешкало україномовне населення

За його словами, так йшли справи з 871 року, але вже при Сталіні карту перекроїли, передає uaua.top.

“На цій карті, якщо було менше 60 відсотків російськомовного населення, то спеціально позначали. Все точно передано. Берестейщина, Брестська область, частину Польщі під Люблін, Східна Словаччина, Південна Гуцульщина та Південна Буковина – це всі україномовні землі”, – зазначив він.

Крім того, професор не обійшов стороною і Донбас, який в РФ люблять називати споконвічно російськими" землями.

“Міф про російському Донбасі, коли ще 200 кілометрів на схід була Україна і Азовське море було внутреукраинским, – це результат реалізації змішування народів", - зазначив він.

До речі, актор театру і кіно Богдан Бенюк висловився гастролюючих українців в Росії

Він вважає, що держава повинна переглянути не тільки список російських народних артистів України, але й тих, хто удостоївся схожих звань при президенті Вікторі Януковичі.

"Потрібно забрати звання народних артистів не тільки у тих, хто зараз воює проти нас, це однозначний питання, тут навіть говорити не про що, але і звання Героїв і народних артистів, які були видані при Януковичі, переглянути, кому вони видавалися", - зазначив Бенюк.

Що ж стосується українських народних артистів, гастролюючих сьогодні на території країни-агресора, на думку актора, в першу чергу інтерес до їх діяльності також повинні проявляти президент і Служба безпеки України.

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