Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, чи піде в політику

Близький друг президента України Володимира Зеленського зробив таке зізнання під час інтерв'ю з телеведучої Маші Єфросиніної.

Кошовий заявив, що ніколи не хотів ставати політиком, і президентство Зеленського ніяк на це не вплинуло. Артист додав, що йому досить перипетій шоу-бізнесу, і йти з "Кварталу" він не збирається.

"Який би пост я міг би зайняти в уряді? Жодної. Я – рідкісний тип людей, який туди не хоче. Абсолютно не хочу, не хотів до президентства Зеленського, так і не захочу після. Мені вистачає шоу-бізнесу з усіма його перипетіями. А в політиці їх набагато більше. Я не здатна з цим впоратися. Я буду відразу нервувати, пускати руки в хід... Якщо хтось говорить про мене неправду, я не буду терпіти, я буду бити в морду – у мене іншого варіанту немає", – заявив актор студії "Квартал 95".

Нагадаємо, раніше Кошовий заступився за російську мову в Україні. На його думку, не важливо, на якій мові говорить українець.

Кошовий додав, що його «бісять псевдопатріоти», від яких можна почути: "Говориш по-російськи – валіза – вокзал - Росія".

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