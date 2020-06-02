Українські олігархи нічого не роблять для своєї батьківщини



Як передає Politeka.net, таку думку висловила блогер і волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.



Вона нагадала, що мільярдер Ілон Маск вклав свої особисті гроші, для того, щоб прославив свою країну і дав шанс людству подорожувати за межами Землі, а от українські багатії такими вчинками похвалитися не можуть.

"Сумно думати, що все саме приголомшливе і неймовірне для землян відбувається не в нашій країні. Список Форбс з найбагатшими людьми країни у нас є, мільярдерів багато, а що вони зробили для України?? Нічого! Читаючи їх декларації гидко стає. За сто ділянок землі, сотні картин, десятки машин, крокодилячі сумки, соболині шуби, десятки годин і нічого корисного для країни! Скільки потрібно наручних годинників людині, навіщо стільки??!", - дивується блогер.



Також волонтер нагадала про пожертвування відомих особистостей в інших країнах, зазначивши, що в Україні такого й близько не спостерігається.

"Хто знає про подібне в Україні?? Може у нас в медичних навчальних закладах є наукові лабораторії?? Хтось з вітчизняного списку Форбс відкрив університет, музей, театр, побудували стадіон, мед центр, провели важливі дослідження, що?? Грабують на мільярди, виділяють копійки, як подачку, більше нічого. Українці виїжджають за кордон, тому що фізики, хіміки, медики, музиканти, вчені, тут (в Україні - ред.) не потрібні. Тут потрібні тільки раби", - уклала вона.

Раніше ми повідомляли, що політик Микола Томенко висловив упевненість, що українські політики та олігархи могли б зробити прекрасний подарунок українцям, відреставрувавши Національний художній музей і поповнивши його фонди своїми колекціями.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".



