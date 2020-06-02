Український лікар-інтерн показав умови, в яких йому запропонували проживати

Як передає Politeka.net, cлова молодого медика призводить телеграм-канал Врачеватель.

Після такого у лікарів і з'являється бажання змінити громадянство і забути про таку країну як Україна.

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“Добрий день, я лікар-інтерн акушер-гінеколог. Моя проблема полягає в наступному. Поїхав проходити інтернатуру в місто Кілія, Одеської області. Сам я не звідти і ніколи там не був. Міськрада пообіцяв видати службову квартиру. Виділили, але жити в таких умовах неможливо", - відзначив він.

Також інтерн не впевнений, чи потрібно починати робити ремонт у цій квартирі.

"Глава ВІДГ пропіарився скрізь, де тільки можна. Квартира мені дана як службова, а перейде у власність тільки після 10 років роботи. Але з такою ситуацією в країні, я не можу загадати наперед так довго і своїми силами зробити в ній ремонт. Причому глава ВІДГ також обіцяв допомогти з ремонтом”, – зазначає молодий лікар.

"Як спати на такому ліжку? І як ходити в такий туалет?", - задаються питанням автори каналу.

Раніше, блогер Сталингулаг влучно написав про лицемірство влади та народу стосовно людей в білих халатах.

«Як же огидно лицемірно звучать зараз від офіційних осіб всі ці «спасибі лікарям», «медики герої» та інша гнила патетика», – говорить текст.

Він зазначає, що спочатку провели оптимізацію медичних закладів, виганяли лікарів на вулицю, а фельдшерські пункти поскорочували до одного на весь район.

«Медсестра в регіоні, яка всі ці роки по 7 тисяч в місяць, була для вас не героєм, а просто рядком у зарплатній відомості, яку легко скорочували, а тут раптом за секунду стала героєм. Що змінилося?», – пише блогер і тут же дає пояснення.

За його словами, героїзмом медиків влада прикриває свої злочинні проколи.

Нагадаємо, лікарі не побачать обіцяних грошей, Зеленський визнав помилку.

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю: "Тисячі гривень кожен день".

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