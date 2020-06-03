Відтепер за крадіжку кабелю і псування телекоммереж в Україні можна отримати тюремний термін до п'яти років

2 червня в "Голосі України" опублікували закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж". Отже, документ вступає в силу на наступний день, тобто 3 червня, передає "РБК-Україна".

Так, за порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їх пошкодження громадянам загрожують штрафи у розмірі від 1700 до 3400 гривень, а посадовим особам - від 5100 до 6800 гривень.

За умисне пошкодження або руйнування мережі, у разі якого припиняється надання телекомпослуг, загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або громадські роботи на строк до 120 годин, або обмеження волі на строк від одного до трьох років.

А в разі повторного порушення зловмиснику загрожує в'язниця строком від трьох до п'яти років.

За даними Міністерства цифрової трансформації, за останні чотири роки в країні скоєно більше 122 тисяч випадків крадіжок і пошкоджень телекоммереж.

Раніше ми повідомляли, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявляв, що Міністерство юстиції має розглянути питання про те, щоб амністувати українців, які перебувають у в'язницях за здійснені ними незначних злочинів під час карантину.

При цьому чиновник стверджував, що людей, вина яких ще не доведена, слід помістити під примусовий карантин, а не під варту. Це допоможе боротися з епідемією. Нагадаємо, що станом на 1 травня в Україні в місцях несвободи знаходиться 52 000 чоловік: близько 32 000 засуджених та до 20 000 в СІЗО.

Нагадаємо, "Доведеться заплатити від 3 230 до 85 тисяч гривень": українців обкладуть нової даниною, хто під ударом

Також Politeka писала, що оприлюднено список українців, яким вже направили лист зі штрафом: "Попередьте знайомих..."