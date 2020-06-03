Депутати Верховної Ради підтримали законопроект, який дозволить українцям міняти паспортні дані

Як повідомляє Politeka.net, документ опублікований на офіційному сайті парламенту.

3 червня 254 народних депутата проголосували в першому читанні за законопроект №2450. Якщо його приймуть остаточно, громадяни України зможуть міняти не лише ім'я та прізвище, але й по батькові. Поки цю графу можна змінити тільки якщо сам батько взяв собі інше ім'я або якщо його виключать з актового запису про народження дитини.

"Відтепер українці можуть змінювати не тільки ім'я і прізвище, але і по батькові. Сьогодні парламент прийняв за основу відповідний законопроект № 2450", - пише Телеграм-канал "Слуги народу".

Згідно з документом, українці віком від 16 років отримають право змінювати дані за своїм бажанням, а з 14 років - зможуть зробити це за згодою батьків або законного опікуна. У випадках, коли один з батьків буде проти зміни по батькові, дозвіл доведеться отримувати через суд або органи опіки.

Варто відзначити, що заборона на зміну по батькові є порушенням Конституції України, а також Конвенції про захист прав людини - це визнали навіть в ЄСПЛ. Автори законопроекту у пояснювальній записці стверджують, що хочуть виправити ситуацію:

"З метою виконання зазначеного рішення Європейського суду з прав людини та недопущення аналогічного порушення в майбутньому є необхідність внести зміни в законодавство України, а саме до статті 295 Цивільного кодексу та ст. 149 Сімейного кодексу".

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