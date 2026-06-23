Експерт з міжнародних питань Рамдан Аурагх пояснив, що Україні, звичайно, вигідний мир на Близькому Сході, але поки що там між США та Іраном не все визначено, тим паче, що ще є фактор Ізраїлю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

За словами гостя програми, якщо на Близькому Сході буде остаточний мир, то партнери звільнять ресурс для допомоги України, але якщо там усе торпедуватиметься, то це тільки в інтересах росії. Тим паче, додає він, росія поставила Ірану багато безпілотників, тому відновлення воєнних дій їй на користь, це перетягне всі ресурси Заходу туди, це знову підніме ціни на нафту і наповнить бюджет рф, а допомога Україні буде малоймовірною.

«Як це впливатиме на Україну? Відновлення миру в Перській затоці – це шанс для України отримати увагу та допомогу від своїх союзників. Відновили воєнні дії – це Україна відсунеться на другорядні ролі і це дасть можливість росії вирішувати питання воєнним шляхом за фінансового підживлення через зростання цін», – пояснює Рамдан Аурагх.

Однак, розмірковує він, поки все виглядає так, що на Близькому Сході відкладено бойові дії, поки в США чемпіонат світу з футболу, вибори до Конгресу, адже підписати меморандум про наміри – це ще не остаточно закрити питання. Дуже хотілося б, констатує експерт, щоб на Близькому Сході був мир, але також є Ізраїль, і якщо він не буде задоволений, то всіляко торпедуватиме це питання.

«Отже, закінчити цю війну так оксамитово, красиво, як у тих пунктах – це малоймовірно. Це багаторівнева, багатовимірна проблема, яка може вирішуватися лише у одному вимірі. Потрібно вирішувати її комплексно. А вирішувати її комплексно за наявності інших конфліктів, які, до речі, поряд, та інших криз, які є зараз... Я вважаю, що це дуже малоймовірно. Ми на порозі великого шухера, великої війни, на жаль», – підсумовує Рамдан Аурагх.

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