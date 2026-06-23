Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що у Трампа на Близькому Сході реально дві цілі – потрапити до раю за допомогу єврейському народу і заволодіти всією нафтою, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Трамп не може кинути Ізраїль, тому що йому потрібен Ізраїль з однією єдиною метою, по суті. Ну, точніше, з двома цілями. Але головне – Трамп хоче потрапити до раю. А що ви думаєте? А що людина у 80 років хоче? Хоче потрапити до раю. І без євреїв не вдасться потрапити до раю, по християнській лінії потрібно отримати довідку», – стверджує Михайло Шейтельман.

Тобто, пояснює він, Трамп не потрапить до раю зі своїми гріхами, які здійснив у рамках християнської релігії, тобто йдеться про розбещеність, про злодійство, тим паче, що простіше верблюду пройти у вушко голки, ніж багатому потрапити в царство Боже. А от якщо ти облагодіяв єврейський народ, наголошує експерт, то він за тебе просить, він же на прямому контакті з Господом. За його словами, Трамп багато шабатів провів вдома у доньки, йому все це пояснили, звідси і все його юдофільство, тому й така духовна мета в Ізраїлі.

«Але друга частина душі Трампа про торгівлю. Хто дивиться на чемпіонат світу з футболу? Якщо я знаю, хто заб'є гол, то я король голів, а якщо знаю, хто буде чемпіоном світу, то я король світу. Якщо Трамп володіє Близьким Сходом, тобто якщо Трамп укласти Авраамові угоди, він володіє нафтою. Його ідея – нафта», – пояснює Михайло Шейтельман.

Після викраження Мадуро, констатує гість програми, Трамп платить комісійні до Венесуели, а тепер ще платитиме комісійні до Ірану після укладення угоди, але загалом сам розподілятиме нафту, сидітиме на роздачі нафти, це його магістральна думка. Щодо санкцій проти Ірану, наголошує експерт, то вони зніматимуться з кожного судна персонально за відсоток.

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