Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір довготривалого зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023 року, повідомляє Politeka.

Міська адміністрація організовує забезпечення харчовими наборами для переселенців і літніх громадян, які проживають у зареєстрованих місцях тимчасового перебування та офіційних шелтерах. Отримати підтримку можуть особи старшого віку, люди з інвалідністю, матері з неповнолітніми дітьми, а також діти вікової категорії від трьох до вісімнадцяти років.

Додатково право на видачу мають законні представники, що супроводжують малолітніх, недієздатних або частково обмежених у цивільній спроможності осіб. Окремо допомога передбачена громадянам, які перебувають у складних життєвих умовах та стоять на обліку в міському центрі соціальних служб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір довготривалого зберігання: консервоване м’ясо, рибу, паштет, готові страви з тушкованою основою, швидкі макаронні вироби. Також додаються чай, кава, цукровий пісок, мед, джем та галетне печиво.

Такий формат пакунків дозволяє покривати базові харчові потреби отримувачів у повсякденних умовах. Видача здійснюється після особистого звернення до органів соціального захисту за місцем фактичного перебування або реєстрації. Обов’язковою умовою є надання встановленого пакета документів.

Також варто зауважити, що інформацію щодо можливих змін у порядку надання допомоги, оновлення переліку отримувачів та подальших етапів реалізації програми планують оприлюднювати додатково

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