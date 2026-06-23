Подорожчання проїзду в Миколаївській області стане частиною загального перегляду тарифів у сфері міських перевезень.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області готується у Вознесенську, передає Politeka.

Там відбудеться перегляд тарифної політики для міських автобусних перевезень, де базова вартість однієї поїздки може досягти 20 гривень після затвердження оновленого рішення виконавчим комітетом міської ради.

Документ проходить погодження на основі економічних розрахунків перевізників та висновків робочої групи, яка аналізувала фактичні витрати, пов’язані з організацією щоденного транспортного сполучення у межах громади.

Запропонована ціна поширюється на всі основні міські напрямки, які обслуговуються як ТДВ «Вознесенськавтотранс», так і приватними підприємцями, що працюють у сфері пасажирських перевезень.

Для перевізника ТДВ «Вознесенськавтотранс» зміни охоплюють такі рейси:

№ 2 «3-й мкр. — Ринок — Сирзавод»

№ 3 «3-й мкр. — Ринок»

№ 4 «3-й мкр. — Ринок — Автобаза»

№ 5 «Прогрес — Шкірзавод»

№ 6 «Ринок — Сирзавод»

№ 6/2 «Ринок — Сирзавод — 3-й мкр.»

№ 7 «Ринок — Пряме»

№ 9 «Ринок — Автобаза — Шкірзавод»

№ 10 «Ринок — Автобаза — 3-й мкр.»

№ 11 «Ринок — Автобаза»

№ 11/А «Ринок — Автобаза — Сирзавод»

№ 15 «Ринок — Шкірзавод»

№ 19 «Кутвицького — Ринок»

№ 23 «Ринок — Космодем’янської Зої — Соколецька — Піщана — Дачі»

№ 24 «Сирзавод-Ринок — 3-й мкр.»

№ 33 «Ринок — РЕМ — вул. Виноградна»

Окремо коригування торкнеться приватного перевізника Піпії М.Н., який виконує перевезення на таких лініях:

№ 22 «Ринок — Центральна районна лікарня»

№ 35 «Ринок-3-й мкр. — Сирзавод — Дачі»

№ 35/1 «Ринок — Сирзавод — Автобаза»

№ 35/2 «Ринок — Зелений Гай — Сирзавод»

№ 36 «Ринок — 3-й мкр. — Племстанція»

№ 37 «Ринок — Прогрес»

Також зміни зачіпають діяльність ФОП Новак В.А., який забезпечує рух транспорту за напрямками:

№ 31 «Чорновола-Ринок»

№ 32 «Спорткомплекс-Ринок»

Причиною перегляду фінансових параметрів називають зростання витратної частини: паливо, технічне обслуговування рухомого складу, ремонтні роботи та інші складові, що формують собівартість перевезень у міському середовищі.

У разі остаточного затвердження рішення нові умови почнуть діяти з 1 липня 2026 року, що фактично змінить вартість поїздок у межах усіх зазначених маршрутів громади.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області стане частиною загального перегляду тарифів у сфері міських перевезень.

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