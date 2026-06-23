Після перевірки поданих даних грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області призначається та виплачується разом із щомісячною пенсією.

Частина пенсіонерів в Одеській області у 2026 році має право на щомісячну державну грошову допомогу, розмір якої перевищує 1 000 гривень, повідомляє Politeka.net.

Водночас така фінансова підтримка нараховується не всім, а лише тим громадянам, які відповідають одразу кільком визначеним критеріям.

Як уточнюють у ПФУ, ключовим фактором для призначення виплати є не лише вік, а й соціальний статус пенсіонера, а також підтверджений стан здоров’я. Право на неї мають самотні громадяни віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати догляд, та офіційно потребують постійної сторонньої допомоги за висновком медичної комісії.

У Пенсійному фонді наголошують, що механізм призначення цієї грошової допомоги є доволі суворим. Виплата не нараховується у випадках, якщо хоча б одна з вимог не виконується. Зокрема, навіть наявність працездатних дітей або інших родичів, які проживають окремо, може стати підставою для відмови. Аналогічно, допомога не призначається за відсутності офіційного медичного підтвердження потреби в догляді.

Таким чином, факт самотнього проживання не є достатньою підставою для отримання коштів — рішення ухвалюється на основі комплексної оцінки життєвих обставин заявника.

Процедура оформлення виплати є заявною. Для її призначення громадянин повинен особисто звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або органів соціального захисту населення та подати необхідний пакет документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в постійному догляді, а також документи, що підтверджують відсутність осіб, здатних здійснювати утримання.

Після перевірки поданих даних допомога для пенсіонерів в Одеській області призначається та виплачується разом із щомісячною пенсією. Водночас у разі зміни обставин, зокрема появи працездатних родичів або покращення стану здоров’я, нарахування може бути переглянуте або припинене.

У ПФУ додають, що у 2026 році розмір такої підтримки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що в грошовому еквіваленті дорівнює трохи більше ніж 1 000 гривень щомісяця.

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