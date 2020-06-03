"Це треба вітати, а не оголошувати за це санкції"

Екс-президент СРСР, радянський і російський політик Михайло Горбачов розповів, що на його думку, стало причиною конфлікту на території України

"Не буду тут докладно говорити про український конфлікт. Його глибинна причина - у зриві перебудови, у безвідповідальних рішеннях, які були прийняті в Біловезькій пущі керівниками Росії, України та Білорусі ", - вважає Горбачов, передає tsn.ua.

Крім того, він упевнений, що в цьому всі сторони виявилися переможеними.

"Ніхто від цього не виграв. Програли всі", - додав Горбачов.

Михайло Горбачов вважає, що анексію Криму необхідно вітати, так як півострів у свій час передали мало не насильно.

"Якщо раніше Крим приєднали до України за радянськими законами, не питаючи народ, то зараз сам народ вирішив виправити цю помилку. Це треба вітати, а не оголошувати за це санкції", – впевнений Горбачов.

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За його словами, росіяни марно розв'язали війну в Україні і анексували Кримський півострів.

«Маленьку країну погубити дуже легко. А більшу — важко. Не треба було їм лізти в Україну, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.

За словами актора Росія буде до останнього атакувати і тиснути на Україну, тому необхідно не здаватися, а боротися і скоріше все закінчити. Адже чим довше буде тягнутися конфлікт, тим складніше Україна зможе вирватися з лап Російської Федерації.

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