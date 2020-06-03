Відома українська співачка Alyona Alyona звернулася до співгромадян у зв'язку з протестами в США

Як передає Politeka.net, відеозвернення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хештегом на підтримку американського руху. Як в іноземних артистів, за якими я стежу, так і в українських. А у мене такої картинки сьогодні не буде, - заявила співачка.

За її словами, українцям варто насамперед звернути увагу на проблеми у своїй країні.

"Хоч тема американського руху мені близька, але поки наша поліція буде знущатися над людьми, ґвалтувати жінок, я вважаю, ми не повинні мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Тільки разом ми можемо зробити світ краще і зробити закон чинним. Тому я закликаю всіх: не мовчіть про таких питаннях, піднімайте їх зовні, нехай чують і знають всі, і разом у нас все вийде", - уклала вона.





Шанувальники були солідарні з артисткою:

"Ця біда не має кольору шкіри, національної приналежності! Приєднуюсь до твоїх слів, Альоночко!", "Все вірно. У нашій країні з поліцією не краще! На жаль", "Підтримую. У першу чергу потрібно вирішити проблеми нашої країни", - писали під постом співачки.

Нагадаємо, масштабні протести спалахнули в американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, після того, як увечері 25 травня поліцейські вбили при затриманні беззбройного темношкірого чоловіка - продавця здалося, що намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою.

У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого затриманого і здавлював поки той не перестав показувати ознаки життя.

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