Известная украинская певица Alyona Alyona обратилась к согражданам в связи с протестами в США

Как передает Politeka.net, видеообращение она опубликовала на своей страничке в Instagram. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хештегами на поддержку американского движения. Как в иностранных артистов, за которыми я слежу, так и в украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет, - заявила певица.

По ее словам, украинцам стоит прежде всего обратить внимание на проблемы в своей стране.

"Хоть тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин, я считаю, мы должны не молчать об этом и говорить о том, что наболело именно у нас. Только вместе мы можем сделать мир лучше и сделать закон действующим. Поэтому я призываю всех: не молчите о таких вопросах, поднимайте их снаружи, пусть слышат и знают все, и вместе у нас все получится", - заключила она.





Поклонники были солидарны с артисткой:

"Эта беда не имеет цвета кожи и национальной принадлежности! Присоединяюсь к твоим словам, Аленочка!", "Все верно. В нашей стране с полицией не лучше! К сожалению", "Поддерживаю. В первую очередь нужно решить проблемы нашей страны", - писали под постом певицы.

Напомним, масштабные протесты вспыхнули в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, после того, как вечером 25 мая полицейские убили при задержании безоружного темнокожего мужчину - продавцу показалось, что-то пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой.

В сети появились кадры, как полицейский надавил коленом на горло лежащего задержанного и сдавливал пока тот не перестал показывать признаки жизни.

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