Трійця 2020 – велике християнське свято, який лежить корінням в біблійні часи.

Politeka.net зібрала інформацію про те, що потрібно і що не можна робити в цей день. В Україні існує багато народних звичаїв, прикмет і заборон, пов'язаних з цим святом.

В 2020 році православна Трійця буде рання - випадає на 7 червня. Щороку визначають, якого числа буде це свято по Великдень – подія не має визначеної дати, його святкують рівно через 50 днів після Великодня або через 10 днів після Вознесіння. Тому православні християни ще називають це свято – П'ятидесятниця. Відповідно до Святого письма, саме стільки часу пройшло з моменту воскресіння Христа, коли Святий дух зійшов на учнів, і благословив їх проповідувати по всьому світу. Вважається, що саме тоді зародилося християнство і почалася його історія - саме тому свята надають таке велике значення і називають Духів день.

В цей день українці здавна прикрашають храми і свої житла зеленою травою і гілками, тому його прозвали Зеленою Неділею. Субота і понеділок також мають свої звичаї і входять у цикл святкування, він триває три дні. Варто відзначити, що Трійця є державним святом і дарує всім жителям України як вихідний 7 і 8 червня.

Що потрібно обов'язково зробити на Трійцю 2020

Підготовка до Трійці у православних починається завчасно. Ще за кілька днів віруючі з давніх часів влаштовують ретельне прибирання, наводять в будинках, дворах і на городах. За традицією потрібно викинути всі зламані і непотрібні речі, особливо ті, що пов'язані з неприємними емоціями.

Субота безпосередньо перед Трійцею називається Троїцька батьківська субота – це день, призначений для поминання. В цей день віруючі відвідують кладовище, поминають померлих людей, частують бідних і нужденних. Однак поминки не повинні затьмарювати настрій у неділю, коли святкується Духів день.

Одним з головних звичаїв на Трійцю є це збір трав, прикраса будівель гілками листяних дерев, зеленню, квітами - все це символи оновлення і вічного життя. У будинках зазвичай ставлять гілочки берези, бузку, липи, клена, верби, а підлоги в храмах встеляють пахучими луговими травами.

На Трійцю квіти святять у храмі, і у багатьох виникає питання, що ж робити з освяченим букетом після. Здавна в Україні засушують після літургії і зберігають весь рік вдома за іконами. Вважається, що такі букети захищають від різних нещасть.

На Трійцю християни всією сім'єю йдуть до церкви. В цей день нічого не просять у молитвах, а тільки дякують Святого Духа за порятунок і допомогу. У день Святої Трійці у православних храмах проходить одна з найбільш урочистих і красивих служб в році, заради якої священики вбираються в зелені одягу. Після літургії служиться велика вечірня, на якій розповідають про зішестя Святого Духа і читають молитви.

Після повернення з храму додому, родичі сідають за святковий стіл. В Трійцю не потрібно дотримуватися посту, тому господарям можна приготувати найкращі страви і своїх кулінарних книг. Традиційно печуть пироги і короваї. Дещо з святкових частувань потрібно роздати нужденним, можна додати трохи грошей. У відповідь на такі люди дарують подарунки привітання і просять у Господа заступничаства для благодійників.

Свято Трійці особливо важливе для молодих незаміжніх дівчат. В цей день зазвичай влаштовують ворожіння, проводять обряди, читають замовляння, плетуть вінки і пускають їх за течією. Незаміжнім дівчатам раніше роздавали шматочки святкових короваїв, які потрібно було зберігати до весілля. В день вінчання їх додавали в весільний коровай, щоб залучити забезпечити молодих любов'ю і щастям.

Свята Трійця вважається хорошим днем для пошуків скарбу. У дремности вірили, що в цей день земля обов'язково подарує людині щось цінне, якщо він цього заслужив.

не можна робити на Трійцю 2020

У народі застерігають: людей, які порушують заборони на Трійцю, чекає покарання понад і всякі напасті. Наприклад, у тих, хто в цей день буде працювати на землі, впаде худобу або град поб'є посіви. Ось чому навіть віруючі і несуеверные люди намагаються дотримуватися звичаї.

Згідно з повір'ями, протягом тижня перед Трійцею нечиста сила особливо шаленіє і влаштовує людям беді, бо не виходити на вулицю без хрестика на грудях. Особливо варто захистити маленьких дітей.

На Трійцю заборонена важка праця на землі або по господарству - це загрожує мором худоби, неврожаєм та іншими збитками. Можна годувати тварин, готувати і виконувати інші невідкладні завдання. А ось прибирання, шиття, в'язання і інше рукоділля слід відкласти на інший день.

На Трійцю суворо забороняють купатися у відкритих водоймах, навіть якщо стоїть спекотна погода. Подейкують, що мавки та русалки набираються сили і можуть нашкодити людям. З тієї ж причини не можна одному йти в ліс.

На Трійцю не прийнято укладати шлюби, вважається, що таку родину спіткає біда, а семеному щастя завжди буде заважати хтось третій. Священики в цей день відмовляються вінчати, але не за забобонності - просто по великим святам обряд не проводиться.

Зате на Трійцю поощрается сватання і заручин. Якщо після цього зіграти весілля восени, на Покрив - шлюб повинен бути міцним і благополучним.

Народні прикмети на Трійцю

Трійця 2020 - свято, багатий на прикмети для дівчат. В народі вірять, кого хлопець поцілує під березою в цей день, та й стане його дружиною. Під час свята варто прислухатися до зозуля - скільки разів вони прокукуют, стільки днів дівчина проведе у будинку батьків. За народним повір'ями, ранкова роса на Трійцю отримує омолоджуючі властивості, допомагає жінкам зберегти красу і молодість. Досить зібрати трохи вологи з травинок і вмитися.

Погодні прикмети:

Йде дощ – хороша прикмета, обіцяє багато зернових і грибів, а також тепле літо.

Чоловік потрапив за дощ – його чекають добрі вчинки і виконання заповітних бажань.

Побачив веселку отримує міцне здоров'я і багатство в майбутньому році.

Нагадаємо, відпочинок в червні 2020 року: скільки додаткових вихідних подарують українцям.

Як повідомляла Politeka, привітання з Трійцею 2020: гарні вірші, проза і листівки.

Також Politeka писала, що Трійця в 2020 році: коли і як будуть святкувати в Україні.