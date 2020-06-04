Американець за шість місяців вивчив українську мову і став зіркою соцмереж



Юра з Коломиї, він же - Джуда зі Сполучених Штатів, став справжньою зіркою і підкорив українців своєю щирістю, любов'ю до нового дому і талантами, передає Politeka.net.

Його справжнє ім'я Джуда. Його родині не вистачало грошей для того, щоб дати йому освіту в рідній країні, тому його погляд звернувся в бік далекої України. Зараз він навчається на п'ятому курсі Івано-Франківського медичного університету.

За шість місяців він вивчив українську мову «з нуля» і, як він каже, зробив це, тому що "не знати мову - це неповага до інших українцям"

"Вивчати українську для мене було логічним рішенням, адже коли ти приїздиш до якоїсь країни і поважаєш її культуру, людей, то ти повинен розуміти і державну мову, спілкуватися на ньому", - зазначив він в одному з інтерв'ю.

Освіту він отримує англійською мовою, але розмовляє українською і вивчення нового рідної мови робить величезні успіхи.

Раніше відома письменниця Лариса Ніцой висловилася про українську мову

Вона звинуватила українців у тому, що вони дуже терпимі до висловлювань і дій проти української мови. При цьому вона "розділила на категорії" українців, які розмовляють російською.

На її думку, одні потребують психологічної допомоги, а інших навряд чи зміниш.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови.

Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останні подихи СРСР в Україні.

Також Politeka писала, що Мухарський провчив російськомовних українців.