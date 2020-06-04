Американець за шість місяців вивчив українську мову і став зіркою соцмереж
Юра з Коломиї, він же - Джуда зі Сполучених Штатів, став справжньою зіркою і підкорив українців своєю щирістю, любов'ю до нового дому і талантами, передає Politeka.net.
Його справжнє ім'я Джуда. Його родині не вистачало грошей для того, щоб дати йому освіту в рідній країні, тому його погляд звернувся в бік далекої України. Зараз він навчається на п'ятому курсі Івано-Франківського медичного університету.
За шість місяців він вивчив українську мову «з нуля» і, як він каже, зробив це, тому що "не знати мову - це неповага до інших українцям"
"Вивчати українську для мене було логічним рішенням, адже коли ти приїздиш до якоїсь країни і поважаєш її культуру, людей, то ти повинен розуміти і державну мову, спілкуватися на ньому", - зазначив він в одному з інтерв'ю.
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Освіту він отримує англійською мовою, але розмовляє українською і вивчення нового рідної мови робить величезні успіхи.
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