За минулу добу в Україні зафіксовано 588 нових випадків захворювання китайським вірусом

Це новий антирекорд, який пов'язаний з тим, що українці нехтують протиепідемічними рекомендацій МОЗ. Якщо ситуація буде погіршуватися можливе посилення карантину, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу міністерства.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про відразу два рекорди за минулу добу. Це кількість людей, які вже одужали - 602 людини, і згаданий вище антирекорд - 588 нових випадків зараження.

Степанов звернувся до українців, закликаючи не розслаблятися після часткового зняття обмежень - носіння масок і соціальну дистанцію ніхто не відміняв.

"Пом'якшення карантину чітко регламентує протиепідемічні заходи. Це користування засобами індивідуального захисту, масками, респіраторами, антисептиками, дотримання соціальної дистанції, і тому подібне. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, можемо отримати зростання кількості хворих і, як наслідок, МОЗ буде рекомендувати введення додаткових заходів", - підкреслив міністр.

При цьому Степанов заявив, що ситуація перебуває під контролем.

Раніше ми повідомляли, у столиці України пройшла хвиля протестів власників кафе і ресторанів. Підприємці вимагали під стінами Кабміну відкриття не тільки літніх майданчиків, але і внутрішніх приміщень - адже не у всіх закладах є вуличні тераси.

Активісти прийшли в фірмовому одязі і з символами своїх ресторанів, голосно гриміли посудом і тримали плакати з такими гаслами: "Ми безпечніше, ніж метро і маршрутки", "Нас мільйони, дайте працювати", "Всі хочуть бути Велюром". Ресторатори стверджують, що зможуть забезпечити безпеку в залах своїх закладів.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

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