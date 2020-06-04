Російський письменник, філолог, публіцист Захар Прилєпін, який воював за терористичну "ДНР", вважає, що Крим дістався Україні випадково

"Там в основному живе російське населення, яке дійсно бажає повернутися в Росію. І чим би не керувався Путін — в даному випадку дійсно, за фактом, має місце братський захист російського населення, скільки б ви не ставили ці слова в лапки", - заявив терорист.

А ось злочини РФ в Україні він виправдав з легкістю:

"Для того, щоб захистити населення, довелося образити український народ — але що поробиш, так трапляється", - вважає він.

"Український народ давно перехотів не те, що будувати спільний дім з Росією, але навіть дружелюбно сусідити. Віковічна образа на Росію — один з найважливіших основ української ідентичності: в школі там викладають історію лише в тому контексті, що Росія завжди була агресором для України", - переконаний письменник.

До речі, РФ змогла відібрати в України, крім Криму й Донбасу, боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка

Такою думкою поділився ветеран АТО і тренер з фрі-файту Валерій Чоботар.

"Ми втратили Ломаченко та Усика. Вони завжди були українцями, якщо почитати їх інтерв'ю, відстежувати їх погляди – це були нормальні проукраїнські хлопці. Агресор відвоював їх у нас, як раніше відібрав Крим і Донбас.

Для чого? Відповідь очевидна, тому що такі спортсмени є надзвичайною цінністю в ідеологічному плані. Коли український Усик з волоссям був кумиром, то нашим ворогам треба було щось робити, щоб такого не було. І вони цього добилися", – заявив Чоботар.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

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