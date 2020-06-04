Погода в Україні налагодиться вже найближчим часом
Синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко прогнозують, що вже на цих вихідних місцями до +30 градусів.
Так, Діденко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що 6 та 7 червня найспекотніше буде на Півдні, Сході і Дніпропетровській областях.
"Вже з 6-го червня тепло буде розкручуватися і далі нас чекають жаркі дні. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!", - написала синиптик.
Переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак бореться за своє життя: "Торкнулося не тільки мозку, але й..."
Українці масово позбавляються від долара, важлива заява НБУ: що відбувається з курсом валют
За серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"
«Дві тисячі штрафу»: у Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців
Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, в яких регіонах у суботу, 6 червня і на Трійцю, 7 числа, буде спекотніше всього. У ці дні від опадів утримається переважно Схід і Південь України.
Раніше ми писали, що кліматолог розповіла, що приготувала природа українцям на червень 2020 року
Свій прогноз озвучила завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.
За її словами, нас чекають різкі зміни погоди, також очікуються грози, штормові вітри, шквали.
Температурні гойдалки будуть мучити українців весь червень: стовпчик термометра підніматиметься до 25 градусів тепла, але протримається там недовго - потім температура буде знижуватися.
За її прогнозом, такі перепади будуть відбуватися кожні 3-4 дні.
Лише починаючи з другої половини червня погода буде трохи нагадувати про літо, але не обійдеться і без дощів. Така ситуація протримається аж до середини липня.
"А от що буде далі, ми ще будемо аналізувати. У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але цей місяць теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – уклала кліматолог.
Нагадаємо, червневий сніг несподівано випав під Києвом: кадри аномалії.
Як повідомляла Politeka, літо пограє на нервах українців, які області опиняться під ударом: свіжий прогноз.
Також Politeka писала, що літо скасовується, суворий циклон з новою силою вдарить по українцях: похолодання, дощі і...".