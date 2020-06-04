Погода в Україні налагодиться вже найближчим часом

Синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко прогнозують, що вже на цих вихідних місцями до +30 градусів.

Так, Діденко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що 6 та 7 червня найспекотніше буде на Півдні, Сході і Дніпропетровській областях.

"Вже з 6-го червня тепло буде розкручуватися і далі нас чекають жаркі дні. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!", - написала синиптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, в яких регіонах у суботу, 6 червня і на Трійцю, 7 числа, буде спекотніше всього. У ці дні від опадів утримається переважно Схід і Південь України.

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Свій прогноз озвучила завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

За її словами, нас чекають різкі зміни погоди, також очікуються грози, штормові вітри, шквали.

Температурні гойдалки будуть мучити українців весь червень: стовпчик термометра підніматиметься до 25 градусів тепла, але протримається там недовго - потім температура буде знижуватися.

За її прогнозом, такі перепади будуть відбуватися кожні 3-4 дні.

Лише починаючи з другої половини червня погода буде трохи нагадувати про літо, але не обійдеться і без дощів. Така ситуація протримається аж до середини липня.

"А от що буде далі, ми ще будемо аналізувати. У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але цей місяць теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – уклала кліматолог.

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