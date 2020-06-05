Астролог Влад Росс, який передбачив перемогу на президентських виборах Володимира Зеленського, прогнозує апокаліпсис в 2020 році
Згідно з прогнозом, старий світ буде зруйнований до підстави, передає «Україна».
Астролог попереджає, що в грудні 2020 року можлива глобальна катастрофа, пов'язана з падінням в Атлантичний океан небесного тіла.
За його словами, новий світ почне будуватися в 2021 році, все зміниться – межі та ролі держав, цінності і світопорядок.
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"Апокаліпсис ще попереду. У грудні наблизяться до Землі астероїди, комети та інші небесні тіла. Тому після пандемії може статися глобальна катастрофа, пов'язана з падінням небесного тіла в Атлантичний океан…", – попередив астролог.
Нагадаємо також, є теорії, що апокаліпсис настане не раніше 2021 року. Такі фатальні сценарії з датою кінця світу вказані в пророцтвах єврейського священного писання – Торі.
Текст, згідно з стародавніми віруваннями, був продиктований Мойсею самим Всевишнім, а після його століттями доповнювали мудреці і пророки, слову яких довіряли сучасники.
У писанні сказано, що людство буде існувати шість тисячоліть, а після загине у кровопролитних війнах і під час природних катаклізмів. Але в момент лиха на Землю спуститься Месія, який нібито зможе врятувати праведних і забрати їх в інший, кращий світ.
Нагадаємо, Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.
Як повідомляла Politeka, астролог, передбачив перемогу Зеленського, назвав точну дату кінця китайського вірусу.
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