Астролог Влад Росс, який передбачив перемогу на президентських виборах Володимира Зеленського, прогнозує апокаліпсис в 2020 році

Згідно з прогнозом, старий світ буде зруйнований до підстави, передає «Україна».

Астролог попереджає, що в грудні 2020 року можлива глобальна катастрофа, пов'язана з падінням в Атлантичний океан небесного тіла.

За його словами, новий світ почне будуватися в 2021 році, все зміниться – межі та ролі держав, цінності і світопорядок.

"Апокаліпсис ще попереду. У грудні наблизяться до Землі астероїди, комети та інші небесні тіла. Тому після пандемії може статися глобальна катастрофа, пов'язана з падінням небесного тіла в Атлантичний океан…", – попередив астролог.

Нагадаємо також, є теорії, що апокаліпсис настане не раніше 2021 року. Такі фатальні сценарії з датою кінця світу вказані в пророцтвах єврейського священного писання – Торі.

Текст, згідно з стародавніми віруваннями, був продиктований Мойсею самим Всевишнім, а після його століттями доповнювали мудреці і пророки, слову яких довіряли сучасники.

У писанні сказано, що людство буде існувати шість тисячоліть, а після загине у кровопролитних війнах і під час природних катаклізмів. Але в момент лиха на Землю спуститься Месія, який нібито зможе врятувати праведних і забрати їх в інший, кращий світ.

Нагадаємо, Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.

Як повідомляла Politeka, астролог, передбачив перемогу Зеленського, назвав точну дату кінця китайського вірусу.