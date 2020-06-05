З'явилися подробиці акції під стінами Верховної Ради

Про це пише Politeka.net.

Так, учасники протесту підпалили старе міліцейське авто, яке було загашено стягнутими на місце заворушень поліцейськими.

При цьому поліція не затримувала активістів, які вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова, і вцілому не робила жодних дій.

Відзначимо, що в цей же час з трибуни Ради виступав міністр МВС Арсен Аваков. Зокрема, він повідомив про зниження злочинності.

За його словами, МВС готова до будь-якого виклику. За його словами, розкриття злочинів склала більше 90%. При цьому Аваков закликав не аналізувати в цілому діяльність його відомства «через деяких негідників».

Говорячи про події у Броварах, міністр заявив, що правоохоронці винні, оскільки допустили ситуацію. Однак відповідальність несуть і інші держоргани, в тому числі місцева влада.

Одним зі своїх досягнень Аваков назвав недопущення масштабного спалаху китайського вірусу. За його словами, в Україні вона проходить в лайт режимі, а не так, як за кордоном.

Раніше ми розповідали про бунт, який стався під вікнами Віталія Кличка. Десятки розлючених українців прийшли під будівлю КМДА з серйозним вимогою.

Протестувальниками виявилися інвестори банку "Аркада", які вимагали відновити будівництво будинків, і щоб влада Києва не заважали цьому процесу.

Через акції протесту під вікнами Віталія Кличка було частково перекрито рух на Хрещатику, а головну вулицю столиці охопив дим від фаєрів.

"Кличко, виходь" - один з головних гасел протестуючих.

Крім цього, обурені вкладники банку "Аркада" вимагають, щоб столична влада в особі Віталія Кличка прискорили введення в експлуатацію вже побудованих будинків.

Нагадаємо, бунт спалахнув під вікнами Кличка, люди доведені до відчаю: кадри Хрещатика в диму.

Як повідомляла Politeka, українці збунтувалися після слів Зеленського, під Офісом вогонь і дим: кадри і подробиці.

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