Чемпіон світу з боксу у напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик висловився про війну на Донбасі

На його думку, війна - це, в першу чергу, засіб для наживи. А політична верхівка нібито переслідує свої матеріальні інтереси у війні, яка відбувається на Донбасі.

Таку заяву український боксер зробив журналістам порталу Tribuna.com.

"Я думаю, що проблема в головах у людей. Війна – це все одно засіб наживи. Навіть якщо це священна війна за релігійними мотивами, то все одно верхівка переслідує свої матеріальні інтереси. Це може бути влада, корисні копалини і все інше. Не буває війни просто так, коли просто вирішили повоювати. Може, колись і було, за жінок, ще за когось", - заявив боксер.

Він також зазначив, що війна на Донбасі перетворилася на бізнес. Крім того, він назвав винних у битві на Донбасі. За його словами, у всьому винні компанії, що виробляють військову техніку.

"Але сьогодні це все бізнес. Влаштували війну на Донбасі компанії, що виробляють техніку, які заробляють на військовій техніці. Ніхто ж не воює, просто тому, що хтось когось образив. Воюють тому, що там є нафта, якісь стратегічні території, інтереси", - підкреслив боксер.

Відповідаючи на питання, хто більше винен у конфлікті України і Росії, Гвоздик висловив думку, що обидві сторони: "Я вас благаю. Винні обидві".

Також Гвоздик висловив власну версію, чому українці та росіяни стали ворогами:

"Чомусь ми з росіянами стали ворогами. Чому? Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити, що на нас росіяни напали? Що це тому, що одні говорять російською, інші – українською. Це ж нісенітниця. Може бути, я дурний. Але я в це не вірю".



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