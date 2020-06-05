Українці не зможуть потрапити в країни Європейського Союзу після ослаблення карантину

Цю інформацію підтвердила єврокомісар Ілва Йоханссон, передає ЕП.

За її словами, члени-країни ЄС висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн після 15 червня, в тому числі і українців.

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів", - заявила єврокомісар

Йоханссон також додала, що майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", - наголосила вона і додала, що очікується продовження заборони на два тижні.

Критерії щодо того, як і для кого відкривати кордони Євросоюзу, будуть обговорені найближчим часом країнами Шенгенської зони. Однак, одночасного відкриття кордонів для всіх країн не очікується.

Варто відзначити, що в українців є можливість потрапити в країни ЄС за умови, якщо вони офіційно є сезонними працівниками.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна поступово відновлює авіасполучення в умовах карантину.

З сьогоднішнього дня, 5 червня, були запущені внутрішні авіарейси, а запуск міжнародного авіасполучення запланований на 15 червня.

Також українців попередили, що вони не зможуть покинути територію країни, використовуючи при цьому електронний паспорт.

У Держприкордонслужбі нагадали, що згідно з постановою уряду, е-паспорти в додатку "Дія" є цифровими аналогами паперових документів. Особливу актуальність ця норма має в умовах карантину, оскільки цифрові паспорта можна використовувати тільки всередині країни.

Проте жоден із пунктів рішення уряду, не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон. Тому з таким документом з країни не випустять.

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