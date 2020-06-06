Стало відомо, як змінилися правила авіаперевезень в умовах карантину

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, внутрішні перельоти стартували вчора, 5 червня. Запуск міжнародного авіасполучення запланований на 15 червня, але все залежить від країн, які будуть приймати українців.

"Більшість країн ще не визначилися, буде 14-денний карантин чи ні. Це теж обмеження, яке буде впливати на рішення летіти туди або вибрати іншу країну", – розповідає експерт Володимир Семенченко.

Обов'язкові умови для аеропортів: температурний скринінг, зовнішня оцінка стану здоров'я пасажира та соціальна дистанція.

Що стосується реєстрації багажу, то це доведеться робити пасажирам, використовуючи спеціальні термінали. Також доведеться самостійно сканувати посадковий талон на гейта.

На території аеропорту ніде не будуть приймати готівку, та для зручності клієнтів скрізь будуть розставлені антисептики.

"Не більше однієї особи на 10 квадратних метрів відповідної площі приміщення. У місцях для очікування будуть промарковані місця для пасажирів", – розповів інший авіаексперт Богдан Долинце.

На борту літаків їжу будуть подавати в спеціальних упаковках, а з пасажирських крісел зникне вся преса. Щоб контролювати соціальну дистанцію, ходити по салону заборонять, а бортпровідники будуть контролювати чергу в туалет. З тієї ж причини майже зникне ручна поклажа.

"Ми змушені були обмежити правила за кількістю ручної поклажі на борту для того, щоб під час посадки, коли люди будуть класти сумки наверх, не виникало скупчення", – продовжив Семенченко.

Раніше ми розповідали, що українці не зможуть покинути територію країни, використовуючи при цьому електронний паспорт.

У Держприкордонслужбі нагадали, що згідно з постановою уряду, е-паспорта в додатку "Дія" є цифровими аналогами паперових документів. Особливу актуальність ця норма має в умовах карантину, оскільки цифрові паспорта можна використовувати тільки всередині країни.

Проте жоден із пунктів рішення уряду, не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон. Тому з таким документом з країни не випустять.

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