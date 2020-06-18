Ось вже другий рік поспіль Всесвітній День батька в Україні відзначають на офіційному рівні.

Politeka.net розповість вам, як з'явився свято і коли можна привітати улюблених пап в 2020 році.

Коли святкують День батька в Україні і за кордоном

В усьому світі вітають батьків у третю неділю червня. У 2020 році свято припадає на 21 червня, саме в цей відзначатимуть День батька в Україні.

З тих пір, як День батька визнали міжнародним святом, його щорічно відзначають в 40 країнах, включаючи США, Францію, Японію, ПАР, Канаду, Швейцарію, Великобританію і Північну Ірландію.

В деяких куточках планети День батька святкують в інший час. Так у Німеччині батьків традиційно вітають на католицьке Вознесіння (2020 року свято припало на 21 травня). В Австралії День батька святкують набагато пізніше у першу неділю вересня, а в Італії — 19 березня.

День батька в Україні визнали на державному рівні в 2019 році, коли Кабмін підтримав відповідний указ президента і розпорядився святкувати цю подію кожну третю неділю червня, як і в більшості країн світу. В уряді зазначили, що така традиція повинна зміцнювати сімейні цінності і підвищувати роль батьків в процесі виховання дітей.

Історія появи Дня батька в світі

Приводом для свята стали трагічні і водночас зворушливі події. Американка Сонора Смарт з міста Спокан, штат Вашингтон, звернулася в мерію з проханням впровадити нове свято, присвячений її батькові Вільямові Джексону Смарту. Як виявилося, мати жінки померла після пологів, і заботя про шести дітей лягла на плечі батька. Вільям виростив дітей з максимальною турботою про кожного з них.

Місцева влада перейнялися історією сім'ї Смартів і дозволили вперше відзначити День батька в червні 1909 року. Незабаром традицію підхопили жителі сусідніх міст, а потім і всіх Сполучених Штатів.

У 1966 році батьківський день став національним американським святом, яке з тих пір щорічно відзначають у третю неділю червня. Поступово в інших країнах вирішили теж відзначати свято за прикладом США.

Джерело фото: "Громадське"

Традиції та звичаї Дня батька

Міжнародним символом свята стали троянди, які приколюють на груди. Схожий на серце квітка символізує батьківську любов і повагу дітей до батьків. У традиції є цікавий нюанс: якщо тато ще живий, то на грудях кріплять троянду червоного кольору, а якщо помер білу.

У Прибалтиці до Дня батька діти дарують листівки і подарунки, як татам, так і дідусям. У Фінляндії в міжнародний свято сім'ї готують святкові страви, накривають пишний стіл, влаштовують гуляння з танцями і піснями. Там же з'явилася традиція поминати родичів чоловічої статі на кладовищах. В Австралії традиційно святкують на природі, вважається, що пікніки як ніщо інше зміцнює сім'ю.

В Італії День батька визнаний головним чоловічим святом у році. В честь нього представникам сильної половини людства прийнято дарувати особливі подарунки: духи або хороше вино. У Японії святкують так званий День хлопчиків - відповідно до місцевих звичаїв, мужність і бойовий дух у людині потрібно виховувати з дитинства. Тому батьки традиційно дарують хлопчикам зброю, зазвичай ножі або мечі. Таким чином їх готують захищати сім'ю в разі загрози.

День батька в Україні поки не отримав власних унікальних традицій, адже країна прийняла свято всього кілька років тому. Але найголовніша традиція, спільна для всіх країн привітати своїх батьків і висловити їм глибоку повагу. Татам буде приємно отримати вітання зі світлим днем як маленького, так і від дорослого сина чи дочки. Не зайвим також вручити подарунок чоловікові.

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