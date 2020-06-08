Стало відомо, чому в Україні фіксують збільшення кількості нових випадків зараження китайським вірусом

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МОЗ.

За словами фахівців, через ігнорування правил карантину в Україні фіксують збільшення кількості нових випадків захворювання.

"В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Така ситуація склалася із-за частих випадків ігнорування громадянами рекомендацій з дотримання карантинних заходів, в тому числі і під час користування громадським транспортом", - сказано в повідомленні прес-служби.

Також у МОЗ вирішили нагадати українцям основні правила проїзду в транспорті в умовах адаптивного карантину.

Але українці гнівно відреагували на публікацію і заявили, що відповідальність за наслідки епідемії китайського вірусу лежить саме на МОЗ.

"А як ви з'ясували що в транспорті заразилися? Або це хворі самі визначили?", "Робили 5000 ПЛР тестів було 500 хворих, зараз роблять 10000 тестів теж 500 хворих .І кажуть ,що кількість хворих збільшується, людей вважають дурнями", "Ви повністю проср*ли все і нічого не зробили, може досить писати і робити дурниці", "Не говоріть дурниць", "Відкривають кордони і везуть з різних країн , в тому числі і з Росії", "Чекаємо ще більше сердечників", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про чергове ослаблення карантину в Україні. За словами санлікаря Віктора Ляшка, з 10 червня планують запустити новий етап ослаблення карантину, в рамках якого дозволять проводити масові заходи.

"Перші культурні установи будуть вирішувати з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів", - розповів Ляшко.

Головний санлікар України додав, що наступного тижня почнуть працювати санаторії.

Нагадаємо, українцям розповіли про продовження карантину, важливу заяву Ляшка: "Після 22 червня...".

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