В Тернополі сортування сміття стало обов'язковим



Як передає Politeka.net, про це розповіли в сюжеті на телеканалі "1+1" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Тепер у громадських місцях в Україні можуть з'явитися автомати для пластикових пляшок. Для цього пропонують змінити державні будівельні норми.

В даний час в уряді тільки вивчають іноземний досвід. Такі автомати обмінюють пляшки на гроші або спеціальні чеки, на які можна вибрати певні продукти в магазинах. Така ініціатива заохочує людей до розумного збір і використання пластику, а також менше забруднює навколишнє середовище.

Журналісти також зазначають, що в Тернополі запровадили обов'язкове сортування побутових відходів. Всі Жеки та ОСББ зобов'язали обладнати майданчики для збору сміття так, щоб скрізь були контейнери для різного сміття. Пластику, скла, паперу і т. п.

Раніше в мережі показали катастрофічний стан річки під Харковом.

На знімку – річка Уди в районі Жихаря. Від мальовничих пейзажів камера плавно ковзає по воді, і вже через секунду перед очима користувачів з'являється завалений пластиковими пляшками водойма.

Тут же – і іншого сміття, який перетворив мальовничу річку в локацію для зйомок фільмів про який-небудь черговий апокаліпсис. І все це – серед свіжої весняної зелені і буянння природи.

Нагадаємо, екологічна катастрофа накрила Україну.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, на що перетворився улюблений парк харків'ян.

Також Politeka писала, що популярне місце відпочинку харків'ян опинилося на межі катастрофи.