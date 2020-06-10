В Тернополе сортировки мусора стало обязательным



Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Теперь в общественных местах в Украине могут появиться автоматы для пластиковых бутылок. Для этого предлагают изменить государственные строительные нормы.

В настоящее время в правительстве только изучают иностранный опыт. Такие автоматы обменивают бутылки на деньги или специальные чеки, на которые можно выбрать определенные продукты в магазинах. Такая инициатива поощряет людей к разумному сбор и использование пластика, а также меньше загрязняет окружающую среду.

Журналисты также отмечают, что в Тернополе ввели обязательную сортировку бытовых отходов. Все ЖЭКи и ОСМД обязали переоборудовать площадки для сбора мусора так, чтобы везде были контейнеры для разного мусора. Пластика, стекла, бумаги и т. п.

Ранее в сети показали катастрофическое состояние реки под Харьковом.

На снимке– река Уды в районе Жихаря. От живописных пейзажей камера плавно скользит по воде, и уже через секунду перед глазами пользователей появляется заваленный пластиковыми бутылками водоем.

Тут же – и другой мусор, который превратил живописную реку в локацию для съемок фильмов о каком-нибудь очередном апокалипсисе. И все это – среди свежей весенней зелени и буяния природы.

Напомним, экологическая катастрофа накрыла Украину.

Как сообщала Politeka, в сети показали, во что превратился любимый парк харьковчан.

Также Politeka писала, что популярное место отдыха харьковчан оказалось на грани катастрофы.