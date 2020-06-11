Українська письменниця Лариса Ніцой назвала більшість російськомовних співгромадян інфікованими "російським світом" і слабкою ланкою суспільства

Свою думку письменниця висловила 2018 року, передає Обозреватель. До настільки категоричних суджень її спонукало різне ставлення українців до трансляції пісень російських виконавців в радіоефірах.

"Російськомовні - найвразливіший прошарок населення для вірусної інфекції "русский мир головного мозку". Не всі російськомовні їм хворі. Однак вони - слабка ланка, вразлива. Слабшою і вразливішою, ніж україномовні. Українська мова - це щеплення від "русского мира"", - зазначила письменниця.

Крім того, вона порівняла російську мову з вірусом, який захоплює мозок людини, який нею говорить.

"Україномовний одразу помічає поруч з собою вірус - російську пісню, російський фільм. Російськомовний цього не помічає. Цей вірус - вже частина людини. Людина - носій. Спочатку людина говорить російською мовою, а потім вірус захоплює його мозок. Людина починає дивитися на світ очима росіянина", - вважає Ніцой.

Так, за її словами, україномовна родина, почувши в ресторані пісню російського виконавця, який підтримує агресію Кремля, одразу зрозуміє, що чує голос ворога, і вимагатиме у адміністрації вимкнути її.

Російськомовна родина ж, сприйме пісню того, хто підтримує окупантів, як твір рідною мовою і не буде заперечувати проти трансляції контенту, що несе в собі голос "російського світу".

"Російськомовні не помічають, коли стають інфіковані. Україномовні - щеплені проти вірусу українською мовою. Це не є стовідсотковою гарантією від захворювання, як і будь-яке щеплення, але україномовні - защищеніше", - підсумувала письменниця.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.