Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Києві передбачає переважно сухі та відносно стабільні дні, тому розповідаємо детальніше.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Києві передбачає переважання ясних або малохмарних днів, повідомляє Politeka.

На сайті sinoptik.ua метеорологи оприлюднили детальний прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Києві.

Так, 16 юерезня в місті очікується ясна атмосфера на вулиці протягом усього дня. Температура повітря коливатиметься від +2° уночі до +11° вдень.

Показники тиску залишатимуться близькими до 749–750 мм. Вологість буде помірною, а вітер слабким. Опадів не прогнозується.

17 березня небо також буде ясним і порадує місцевих мешканців сонцем. Температурні значення становитимуть від +3° до +11°.

18 березня перша половина дня буде ясною, а після обіду поступово з’являться хмари. Температура повітря знизиться до +6° у денні години. Погодні умови залишаться сухими.

У цей період прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Києві демонструє перехід до більш хмарної атмосфери, але без опадів.

19 березня майже весь день у місті переважатиме похмура погода. Лише ввечері можливі короткі прояснення. Температура становитиме від +2° до +8°. Опадів не очікується.

Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, проте залишатиметься в межах норми. Вологість повітря змінюватиметься протягом доби.

20 березня зранку небо затягнеться хмарами, які зберігатимуться до кінця дня. Температура повітря підніметься до +10° у денні години. Опадів не прогнозують.

1 березня протягом усього дня зберігатиметься хмарна атмосфера. Температура повітря сягатиме +11° вдень. Опадів не очікується.

22 березня з ранку й до вечора зберігатиметься переважно похмуре небо. Температура повітря коливатиметься від +2° до +11°.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.