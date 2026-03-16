Завершення опалювального сезону у Львові цього року залежатиме від виділення додаткових обсягів газу та погодних умов.

Через перевитрати газу цього року можливе дострокове завершення опалювального сезону у Львові, повідомляє Politeka.net.

Депутати міськради звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із проханням виділити додаткові обсяги палива для ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Зимовий період виявився значно холоднішим, ніж у попередні роки. У січні 2026 року середня температура у Львові становила −5 °C, тоді як у 2023–2025 роках вона була близько +0,8 °C. Через це підприємство витратило більше газу на опалення житлових будинків та закладів бюджетної сфери — шкіл, садочків і лікарень.

Станом на 26 лютого перевитрата сягнула понад 12 мільйонів кубометрів, що за умовами договору з «Нафтогаз Трейдинг» оплачується за комерційним тарифом. Загальна сума додаткових нарахувань становить близько 292,4 млн гривень.

Якщо додаткові ліміти газу не нададуть, теплопостачальне підприємство буде змушене припиняти опалення раніше запланованої дати — 15 квітня. Місцеві жителі вже повідомляють про надто гарячі батареї у квартирах, що свідчить про неекономне використання тепла.

Таким чином, завершення опалювального сезону у Львові цього року залежатиме від виділення додаткових обсягів газу та погодних умов, а міська влада наголошує на необхідності контролювати витрати палива.

