Можливе посилення карантину сильно розлютило українців

За інформацією, яку на традиційному брифінгу озвучив глава МОЗ Максим Степанов, за останню добу в Україні офіційно зареєстровано 689 випадків зараження, що є абсолютним рекордом з початку епідемії.

"Навіть у найважчі часи в квітні, коли у нас були досить напружена ситуація, ми всі хвилювалися і стежили за тим, що відбувається, в тому числі в світі. У нас ніколи не було 689 осіб, хворих за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків вірусної хвороби", – повідомив він під час брифінгу.

Українці в соцмережах не захотіли навіть слухати про можливе другому і продовження карантину, запропонувавши свої ідеї ймовірного рішення влади.



"І як же вам сподобалося тримати народ на короткому повідку. А на що нам жити? Тепер ваша черга на мінімалку або за свій рахунок", "Наша пісня гарна, починай спочатку. Ще не все вкрали, вибачте", "Самі винні, забули про маски, диз.засоби та дистанції", " "Транш прийшов. Треба дерибанити", "Україну перетворюють з цієї нескінченною пандемією в Гулаг!",

Раніше стало відомо, як карантин позначилася на доходах українців.

За результатами дослідження, більша частина українців відчули на собі фінансові проблеми із-за введеного Кабінетом міністрів карантину на тлі епідемії китайського вірусу.

загальне зниження рівня доходів населення (відзначили 52% респондентів);

труднощі зі своєчасною оплатою комунальних та інших рахунків (10%);

зникла можливість допомагати родичам (4%);

збитки від вкладених інвестицій і проблеми з орендою житла або іпотекою – 2% і 1% відповідно.

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