Привітання з Днем батька вже стали доброю традицією в Україні, хоча свято офіційно визнали лише в 2019 році.

Politeka.net пропонує вам найкращі побажання для тат у віршах, прозі і листівках.

Коли відзначають міжнародний День батька

Свято з'явилось на честь американця Вільяма Джексона Смарта з міста Спокан, який сам виростив шістьох дітей після смерті дружини. Вдячна дочка на ім'я Сонора звернулася до мера з проханням вшанувати чоловіка пам'ятною датою. Так в 1909 році жителі Спокана вперше відсвяткували День батька, а в 1966 році свято стало в США національним.

Поступово традицію перейняли інші країни США, тепер День батька святкують у 40 країнах світу. У більшості з них, включаючи Україну, свято влаштовують у третю неділю червня - в 2020 році він припадає на 21 червня. Саме в цей день потрібно подарувати коханим татам подарунки і привітання з Днем батька. В Кабміні, коли підписували указ в 2019 році, зазначили, що з цим святом Україна зміцнить сімейні цінності і краще зрозуміє роль чоловіків у вихованні дітей. Заради цього варто підготувати привітання з Днем батька для самих близьких людей.

Джерело фото: telegraf.com.ua

Привітання з Днем батька в віршах

Привітати папу можна самими різними способами, для цього у нас є святкові вірші, листівки і проза. Поезія допоможе красиво висловити почуття сина, дочки або дружини на чолі родини. Вірші добре впишуться в листівки, крім того, їх можна надіслати в соціальних мережах або по СМС.

Поздравляю с Днём отца!

Пусть все исполнятся мечты,

И будет радость без конца,

Ловил побольше доброты.

Пусть радует тебя семья,

Любовь с годами множится,

Не забывай и про себя,

Пускай всё в жизни сложится!

***

Праздник мам все отмечают,

Но день важный есть другой,

Он отцов всех прославляет,

Папой стать — шаг непростой!

Детьми ты занимался лично,

И стал лучшим в этом деле,

Справляешься на отлично:

Растишь с любовью, и умело.

Будь счастливым, дорогой,

Не грусти ты никогда,

И оставайся сам собой,

Поздравляем с Днем отца!

Джерело фото: pra3dnuk.ru

***

Сегодня праздник, День отца.

Хочу тебя поздравить, папа.

Спасибо, что со мною был,

Спасибо, что учил не плакать.

Люблю тебя. Горжусь тобой.

И счастья я тебе желаю.

Ведь папы лучшего, чем ты,

На этом свете я не знаю!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято,

Ти найкращий в світі, мій хороший тато!

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Джерело фото: fakty.com.ua

Гарна проза для привітання з Днем батька

Варто пам'ятати, що деякі люди не дуже люблять поезію і більше оцінять щире привітання своїми словами. Чим зручна проза - з її допомогою легко підготувати вітальні тости. Татам напевно буде приємно почути теплі слова від вже дорослого сина чи дочки. Якщо ж День батька довелося зустрічати в розлуці, можна передати привітання по телефону або відправити в месенджері, а зробити його яскравим та незабутнім допоможуть прикольні картинки або спільне фото.

Роки йдуть, а ти, татусю, залишаєшся таким же добрим, сильним і мудрим і найкращим батьком на світі. Вітаю з твоїм святом і дякую за те тепло, любов і ніжність, які ти дарував мені всі ці роки. Тато, бажаю великого людського щастя, благополуччя в сім'ї і успіхів у роботі. Пам'ятай, що ми тебе любимо і завжди готові прийти на допомогу.

Джерело фото: kartinkiprazdnik.ru

***

Сьогодні ми відзначаємо важливе свято - Всесвітній день батька! Можна сказати, це твоє професійне свято, адже бути татом - нелегка робота. Дякую тобі за кожну секунду проведену разом, за всі життєві уроки і за щиру любов. Нехай у тебе все складається, як задумано, гроші самі течуть рікою, а сім'я тільки радує своїми успіхами.

***

Коханий, вітаю з Вдень батька. Вірю, ти будеш найкращим батьком для свого спадкоємця — мудрим, розсудливим, чуйним, добрим, мужнім, веселим і люблячим. Бажаю стати для дитини не тільки батьком, а й справжнім другом і вірним помічником у всіх справах. Нехай всі труднощі виховання пройдуть непомітно, залишивши лише любов і взаєморозуміння.

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Дорогий тато! Не потрібно особливих приводів, щоб подякувати за все хороше, що ти подарував мені в цьому житті, але День батька хочу особливо привітати і сказати спасибі за твої цінні уроки, батьківську ласку і строгість, коли це було необхідно! Бажаю тобі завжди бути здоровим, молодим і щасливим! А я постараюся стати для тебе надійною опорою і вірним другом на все часи.

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Таточку, прийми мої вітання з Днем батька. У це прекрасне свято дякую за любов і турботу, якими ти невпинно оточуєш мене все життя. Прости мене, що часом доставляю багато занепокоєнь, за необдумані слова і вчинки. Я тебе дуже люблю і поважаю. Зі святом!

Що подарувати на День батька

Здавалося б, вибрати подарунок татові дуже просто, адже головне - увага. Але часом буває дуже важко визначитися, що ж найбільше порадує батька. Ми пропонуємо кілька варіантів на будь-який смак.

Якщо ваш тато інтелектуал, варто зупинитися на "розумному", розвиваючому подарунку. Одними з найбільш безпрограшних варіантів у цьому випадку стануть настільні ігри: шашки, шахи, нарди, набір для покеру. Можна подарувати цікаву головоломку, нову книгу, електронну "читалку", зручне крісло для читання, квиток на велику виставку.

Джерело фото: otkritkiok.ru

Коли батько захоплюється спортом, теж є з чого вибрати. Потрібно лише не промахнутися з видом. Бігунам до Дня батька варто купити зручні навушники, якісне взуття, фітнес-браслет або термо-кухоль. А ось любителям спортивних ігор більше підійдуть предмети екіпіровки, такі як м'ячі, ключки, наколінники. Рибак напевно зрадіє новому спинингу або надувному човні, а мисливець - ножа. Вболівальник напевно зрадіє квитками на матч улюбленої команди.

Коротко кажучи, рекомендуємо звернути увагу на переваги, нехай подарунок буде індивідуальним і покаже, наскільки добре ви знаєте свого тата. Намагайтеся уникати загальних подарунків, якщо в них немає особливої необхідності: духи, набори для гоління, краватки тощо. Якщо не вистачає фінансів, можна зробити подарунок своїми руками, наприклад, влаштувати святкову вечерю.

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