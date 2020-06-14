З 15 червня Кабінет міністрів запроваджує нові правила карантину для пасажирів, які прилітають в Україну
Як повідомляє Politeka.net, про обмеження при міжнародних перельотах під час брифінгу розповів глава Моз Максим Степанов.
Після відновлення авіасполучення країни світу розділяться на "червоні" і "зелені", правила для яких будуть відрізнятися. У "червону" входять ті держави, де дуже висока захворюваність, ще гірше, ніж в Україні. Максим Степанов назвав конкретні цифри, за якими чиновники будуть ділити країни:
"Ми це робимо за показником кількості активних випадків захворювань на 100 тисяч населення. Цей показник ми будемо встановлювати на рівні 40 на 100 тис. населення. Країни з великим показником ‒ "червона" зона, з меншим ‒ "зелена".
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Для іноземців, які захочуть прилетіти в Україну, Кабмін вводить ще одне важливе правило - обов'язкова наявність медичного поліса. При цьому страховка повинна покривати лікування при захворюванні китайським вірусом. Пасажири з "червоної" зони зобов'язані проходити обсервацію або сидіти на самоізоляції, а от людей з "зеленої" позбавлять від таких обмежень.
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