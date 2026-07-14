Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому пов'язане з переглядом економічних складових.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому набуде чинності з 15 липня 2026 року після рішення виконавчого комітету міської ради про коригування вартості централізованого водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Нові розцінки затвердили за результатами розгляду звернення МКП «Хмельницькводоканал» та поданих фінансово-економічних розрахунків.

Інформацію про це надає Хмельницька міська рада.

Відповідне рішення ухвалили 7 липня. Під час його підготовки врахували вимоги законів України, чинні нормативні акти у сфері житлово-комунального господарства, порядок формування тарифів, затверджений НКРЕКП, а також висновки управління комунальної інфраструктури й управління економіки міської ради.

Після коригування вартість централізованого водопостачання становитиме 24,06 гривні за кубічний метр без ПДВ. Послуга з водовідведення коштуватиме 24,16 гривні за кубометр без урахування податку на додану вартість. Саме ці показники застосовуватимуться після введення рішення в дію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому пов'язане з переглядом економічних складових, які впливають на забезпечення стабільної роботи підприємства. Коригування здійснили відповідно до оновленого порядку розрахунку вартості таких послуг, затвердженого державним регулятором.

Після набуття чинності документа МКП «Хмельницькводоканал» зобов'язане поінформувати споживачів про зміну розцінок через офіційний вебсайт. На виконання цієї вимоги підприємству відведено не більше 15 днів.

Окремо міська рада має забезпечити публікацію рішення в медіа та на своєму офіційному інтернет-ресурсі упродовж п'яти робочих днів після його ухвалення. Крім цього, копію документа направлять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Контроль за виконанням рішення покладено на МКП «Хмельницькводоканал» та заступника міського голови — директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка. Згідно з ухваленим документом, оновлені тарифи офіційно почнуть діяти з 15 липня 2026 року.

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