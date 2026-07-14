Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляють через місцеві партнерські організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують видавати в межах гуманітарної програми, яку реалізує Всесвітня продовольча програма ООН разом із партнерськими організаціями, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують додаткової допомоги.

Продовольчі набори формують так, щоб забезпечити основні харчові потреби приблизно на місяць. До комплектів включають товари тривалого зберігання, які покривають значну частину добової норми калорій для дорослої людини.

У пакунках передбачені борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникова олія, цукор, сіль, а також м'ясні й бобові консерви. Такий склад дозволяє зберігати запаси без спеціальних умов.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляють через місцеві партнерські організації. Одним із координаторів програми є благодійна організація ADRA, яка відповідає за логістику, організацію видачі та взаємодію з отримувачами.

Проєкт також охоплює Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Порядок надання підтримки залежить від ситуації у конкретній громаді, кількості заявок і наявного гуманітарного ресурсу.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі умови отримання допомоги. В одних громадах набори доступні ширшому колу мешканців, в інших застосовують визначені критерії відповідно до рівня соціальної вразливості.

Для уточнення графіка видачі, переліку необхідних документів та інших деталей працює гаряча лінія. Представники гуманітарної місії повідомляють, що про подальші зміни або розширення програми інформуватимуть через офіційні канали.

Джерело: ВПП ООН

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