Експерти зазначають, що дефіцит у Одеській області здатен посилитися через необхідність нарощування імпорту.

Дефіцит у Одеській області може позначитися на ринку гречки через скорочення врожаю та зменшення посівних площ, що вже впливає на динаміку цін, повідомляє Politeka.

Аналітики прогнозують подальше здорожчання крупи найближчими місяцями. Якщо нинішня тенденція збережеться, восени покупці можуть зіткнутися з черговим переглядом вартості.

Навесні середня ціна кілограма гречки становила приблизно 53 гривні, тоді як у червні показник зріс до 75 гривень. За оцінками експертів, до осені можливе додаткове зростання ще на 10–14%.

Серед головних причин фахівці називають наслідки війни, дорожче пальне, менші площі під культурою, слабший урожай, а також активніший попит з боку населення, яке формує запаси товарів тривалого зберігання.

Експерти зазначають, що Дефіцит у Одеській області здатен посилитися через необхідність нарощування імпорту. За їхніми словами, внутрішнього виробництва вже недостатньо для повного покриття потреб, тому поставки можуть надходити з Казахстану, Китаю та країн Європейського Союзу.

Водночас українські науковці продовжують працювати над новими сортами. Одним із перспективних вважають «Медову», створену в Полтавському державному аграрному університеті, яка за сприятливих умов демонструє високу врожайність.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов, результатів жнив, обсягів виробництва та стабільності зовнішніх поставок.

Також варто зауважити, що фахівці радять україецям стежити за ситуацією на ринку, адже цінова динаміка може змінюватися залежно від нового врожаю.

Джерело: molbuk

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