Подорожчання проїзду у Вінниці пов'язують зі збільшенням витрат на пальне.

Подорожчання проїзду у Вінниці офіційно набуде чинності з 15 липня після рішення виконавчого комітету міської ради про перегляд вартості перевезень у маршрутних таксі, передає видання Politeka.

Нові розцінки діятимуть на більшості міських напрямків. Вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень, тоді як раніше пасажири сплачували 15, а на окремих рейсах — 18 гривень.

Для приміських маршрутів №30А, №30Б та №34А встановили окремий тариф — 35 гривень. Попередні ціни залишалися незмінними з червня 2022 року.

У міській владі пояснили, що рішення ухвалили після звернення перевізників. Перед затвердженням профільні служби перевірили подані економічні розрахунки та їхнє обґрунтування.

Водночас подорожчання проїзду у Вінниці пов'язують зі збільшенням витрат на пальне, ремонт автобусів, технічне обслуговування, запасні частини й інші складові, необхідні для забезпечення стабільної роботи транспорту.

Оновлені тарифи почнуть діяти з 15 липня. Міська адміністрація наголошує, що перегляд покликаний підтримати регулярне транспортне сполучення та належний технічний стан рухомого складу.

Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з новими розцінками, щоб уникнути непорозумінь під час оплати поїздок.

Крім того, у Вінниці повідомляли про новий графік руху транспорту.

Під час тестового періоду планують перенести окремі зупинки ближче одна до одної, щоб спростити пересадки між трамваями, тролейбусами й автобусами. Крім того, на Соборній та Центральному мосту облаштують спеціальні смуги для муніципального транспорту, а також окремий коридор для трамваїв.

Водночас новий графік руху транспорту у Вінниці залежатиме від результатів випробувань.

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