Чергові успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" з крилатими ракетами провели українські військові 17 червня
Як повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, випробування проходили на полігоні «Алібей» в Одеській області.
Наголошується, що головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» на цей раз була стрільба з бойовою частиною.
Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що сьогодні завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", "під час якого перевірялася ефективність знищення цілей бойовою частиною ракет".
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"Ракета точно вийшла на ціль і знищила плавзасіб умовного противника", - зазначив він, підкресливши, що українські крилаті ракети довели свою ефективність.
Ракета Р-360 призначена для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів. Також можливе ураження берегових радіоконтрастних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби і року, при активному вогневому і радіоелектронного протидії з боку супротивника.
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«Дуже добре», «Краса», «Краса», «Молодці! Слава Україні», «Слава Україні!!! Згадуючи 2014, коли озброєння України було майже тільки на рівні автоматів, а зараз з'являється сучасне озброєння, то на серці стає радісніше і тепліше за нашу Батьківщину», «Це добре. Чим більше таких - тим краще!», «Слава українським інженерам і робітникам за створення ракетного щита! Слава українським воякам!», «Відмінно», - пишуть в Мережі.
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