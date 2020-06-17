Медик Тетяна Іванченко врятувала понад 500 українських військових на фронті
Як передає Politeka.net, про героїчні подвиги дівчата розповіли в соцмережах.
Ще у 2014 вона поїхала передову з одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.
"В прямому сенсі рятувала наших хлопців з-під "Ураганів", - згадують про військові подвиги дівчини.
Дівчина отримала контузію і травму коліна, але поранених не залишила. За час бойових дій Тетяна врятувала понад 500 українських військових.
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Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".
Їй досі приходять повідомлення з подяками від врятованих воїнів. Їй пишуть матері і дружини врятованих бійців і називають "Ангел-спаситель".
Раніше ми писали про військового медика Людмилу Ясененко, яка врятувала сотні життів українців на Донбасі.
Їй доводиться фактично з лінії вогню бійців витягати з окопів і доставляти їх в госпіталь. Минулого року жінка отримала орден за захист Авдіївки, а також стала лауреатом премії «Професіонал року» у Глухові.
Людмила Ясененко, яка на Сході отримала позивний «Бджілка», почала службу в 16-му тербатальйоне 5 лютого 2016 року і потрапила відразу в Авдіївку.
Тоді саме за промзону міста розпочалися запеклі бої. До цього жінка працювала десять років у полтавському перинатальному центрі акушеркою. Людмила вирішила звільнитися з роботи і йти служити добровольцем на Схід.
Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.
Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".