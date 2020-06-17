Медик Тетяна Іванченко врятувала понад 500 українських військових на фронті

Як передає Politeka.net, про героїчні подвиги дівчата розповіли в соцмережах.

Ще у 2014 вона поїхала передову з одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.

"В прямому сенсі рятувала наших хлопців з-під "Ураганів", - згадують про військові подвиги дівчини.

Дівчина отримала контузію і травму коліна, але поранених не залишила. За час бойових дій Тетяна врятувала понад 500 українських військових.

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Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".

Їй досі приходять повідомлення з подяками від врятованих воїнів. Їй пишуть матері і дружини врятованих бійців і називають "Ангел-спаситель".

Фронтовий янгол

🇺🇦Ця жінка врятувала понад 500 життів. Детальніше про військового лікаря у відео!

Gepostet von Україна am Sonntag, 3. Juni 2018

Раніше ми писали про військового медика Людмилу Ясененко, яка врятувала сотні життів українців на Донбасі.

Їй доводиться фактично з лінії вогню бійців витягати з окопів і доставляти їх в госпіталь. Минулого року жінка отримала орден за захист Авдіївки, а також стала лауреатом премії «Професіонал року» у Глухові.

Людмила Ясененко, яка на Сході отримала позивний «Бджілка», почала службу в 16-му тербатальйоне 5 лютого 2016 року і потрапила відразу в Авдіївку.

Тоді саме за промзону міста розпочалися запеклі бої. До цього жінка працювала десять років у полтавському перинатальному центрі акушеркою. Людмила вирішила звільнитися з роботи і йти служити добровольцем на Схід.

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